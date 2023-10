Belve, le anticipazioni del 17 ottobre: da Antonio Conte a Ivana Spagna, gli ospiti della prossima puntata

Chi siederà sopra lo sgabello più scomodo degli studi Rai, davanti agli affilati artigli di Francesca Fagnani nella prossima puntata di Belve? Dopo Emma Bonino, Federico Fashion Style e Stefania Nobile (figlia di Wanna Marchi), ad annunciare i prossimi ospiti è la stessa conduttrice, direttamente sui propri social.

Belve, gli ospiti del 17 ottobre

Dopo giorni in cui il suo nome è circolato in relazione ad alcune indiscrezioni che lo vedevano legato al futuro del Napoli, con successiva smentita, Antonio Conte dovrà vedersela con le domande indiscrete della Fagnani. Nelle scorse ore DillingerNews.it aveva annunciato la sua presenza nella prossima puntata di Belve, e Francesca Fagnani ha ora confermato tramite alcune storie Instagram.

C'è chi si aspetta anche grandi rivelazioni sul suo futuro professionale, attualmente sotto i riflettori, mentre non mancheranno, ovviamente, domande più mirate sulla sua vita privata.

A seguire l'allenatore, saranno poi in studio Ivana Spagna, celebre cantautrice e volto televisivo, e Eva Riccobono, attrice e modella che in Italia ha raggiunto la popolarità soprattutto per la partecipazione a film come "Grande, grosso e Verdone".