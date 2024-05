Paola Cortellesi a Che Tempo Che Fa: «Il prossimo film? Che ansia. Salto il secondo, farò direttamente il terzo »

È intervenuta a distanza, davanti a una cartina geografica Paola Cortellesi. Ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", la «seconda donna più importante del mondo dopo Ursula von der Leyen» (come ha scherzato il conduttore) è stata protagonista di una breve chiacchierata sul NOVE, in cui ha ripercorso la storia del suo ultimo film "C'è ancora domani" e ha parlato dei progetti futuri.

Che tempo che fa, ospiti ultima puntata: Paola Cortellesi, Ursula von der Leyen e Antonello Venditti

L'intervista

In collegamento da Genoa, dove sta per girare la terza stagione di "Petra", Paola Cortellesi è apparsa raggiante. «Sono tutti i luoghi dove è in uscita il film», ha detto Fazio guardando la cartina geografica alle spalle dell'attrice e regista, "set" dell'intervista.

Fresca di sei premi ai David di Donatello, la Cortellesi ha ringraziato il conduttore per il suo sostegno fin dall'uscita di "C'è ancora domani" e ha parlato del momento che sta vivendo: «Quando arrivano tutte queste candidature è per bastonarti dopo, successivamente. Quando tutto è inaspettato è sempre bello. Ti ringrazio per il sostegno dall'inizio».

Poi un siparietto divertente sui progetti futuri. «Il prossimo film?», chiede Fazio aggiungendo «togliamoci il pensiero». «Che ansia», la risposta della regista. «Togliamoci il pensiero», dice Fazio. «Ho già risposto a una domanda del genere. Rispondo come Troisi, farò direttamente il terzo film. Il secondo non si fa.