Fazio riparte da Nove: domani la prima puntata della nuova stagione di “Che Tempo che fa". In studio anche la Vanoni. Tra gli ospiti Grossman, Ventura e Stash

Fabio Fazio riparte su Nove: dopo l’addio a Rai Tre, domani, 15 ottobre, alle 20 (anche in streaming su discovery+) si accendono i riflettori sulla prima puntata di una nuova stagione di “Che Tempo Che Fa”, trasmissione cult della domenica sera, giunta alla sua 21esima edizione. Consueta maratona di ospiti (da Liliana Segre, Andriy Shevchenko, Roberto Burioni, Giovanni Floris e David Grossman). Con alcune novità: accanto al conduttore, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, ora anche Ornella Vanoni. Tra le sorprese, Simona Ventura: «Ora possiamo dirvelo», ha annunciato Fazio sui social «al tavolo di #CTCF tornerà Super Simo che ritroverà la mitica compagnia di Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, il direttore e vicedirettore di Novella Bella Nino Frassica... e tanti altri amici!».

IL POST

Nel post del 10 ottobre Fazio ricorda anche il suo debutto in tv, esattamente 40 anni fa, con Raffaella Carrà, e la sua lunga carriera in Rai: «È cominciato tutto da Pronto Raffaella, con la mia indimenticabile Carrà, a Roma negli studi della Rai di via Teulada. Quelli che avevo sempre sognato. Un sogno talmente grande che non potevo neanche pensare che potesse mai accadere. Quarant’anni bellissimi, da Quelli che il calcio, ai 4 Sanremo, Anima mia, Vieni via con me, 20 anni di Che Tempo Che Fa, la serata Falcone-Borsellino, quella per il 25 aprile, Binario 21 con Liliana Segre...».

PATRICK ZAKI

Prima del debutto, un cambiamento in corsa: in studio non ci sarà Patrick Zaki, come precedentemente annunciato. «Una scelta», assicura il conduttore, «non dovuta alle polemiche per le frasi su Israele pronunciate dall’attivista, ma alla necessità di cambiare la scaletta del programma dopo l’attacco di Hamas. Zaky verrà ospitato al più presto».

IL BACKSTAGE

Apre la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio “Che tempo che farà”, l’inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all’inizio di “Che tempo che fa”, alle ore 20, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”. Ospiti della prima puntata: la Senatrice a vita Liliana Segre. La leggenda del calcio e simbolo dell’Ucraina Andriy Shevchenko, recentemente nominato consulente del presidente Zelensky. Il pluripremiato scrittore israeliano David Grossman, considerato uno dei più grandi autori contemporanei. E ancora: Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Giovanni Floris, nelle librerie con il suo nuovo saggio “L’essenziale, appunti di un lettore avventuroso”; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; il giornalista Daniele Raineri; Michele Serra.

STASH

Spazio alla musica con Stash, frontman della band The Kolors, reduci dal grande successo internazionale della hit “Italodisco”, triplo disco di platino in Italia e in vetta alle classifiche di diversi Paesi europei. Chiude la serata “Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni e la new entry di questa stagione Ubaldo Pantani. Ospiti, la Gialappàs Band, Simona Ventura, Mago Forest e Leonardo Fabbri, Medaglia d’Argento nel getto del peso ai Mondiali di atletica di Budapest, dove ha segnato il suo nuovo record personale e la terza misura di sempre nella storia del getto del peso italiano.