Mourinho esonerato, da Daniele De Rossi (in pole) ad Antonio Conte: ecco i possibili sostituti

José Mourinho è stato esonerato. La decisione piomba dentro Trigoria dopo i risultati insoddisfacenti della squadra non in linea con gli obiettivi della proprietà che punta alla qualificazione in Champions League. Dan Friedkin probabilmente ha già trovato l’accordo con il nuovo tecnico, ma ancora non è stato annunciato.

Mourinho esonerato, l'annuncio della Roma. Dan e Ryan Friedkin: ​«Necessario un cambiamento immediato»

Il totonomi

E allora tra i papabili sostituti ci sono Antonio Conte, Daniele De Rossi, Igor Tudor, Franck Lampard, oltre alle scelte interne di Alberto De Rossi e Bruno Conti.

Al momento il nome in cima alle preferenze è quello dell’ex centrocampista giallorosso che recentemente ha completato il corso di formazione al Settore Tecnico della FIGC a Coverciano conseguendo l’abilitazione UefaPro.

De Rossi e Conte

De Rossi ad oggi ha allenato solo la Spal a partire dall’11 ottobre 2022, ma dopo 17 panchine tra campionato e coppa, ha raccolto solo 3 vittorie ed è stato sollevato dall'incarico. Un nome che riscuoterebbe molto credito dalla piazza, ex capitano della Roma e simbolo del club. Antonio Conte, invece, non vorrebbe prendere una squadra in corsa. Ha sempre detto di preferire club che possa allenare sin dalla preparazione estiva. Tra i big a disposizione c’è Tudor dopo l’esperienza a Marsiglia. Possibili anche le sorprese Lampard e Zidane.