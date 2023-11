Ballando con le stelle, Teo Mammucari abbraccia Selvaggia Lucarelli: è pace fatta?

Ed è (quasi) subito pace tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli suggellata con un abbraccio in prima serata nella sesta puntata di ballando con le stelle.

La stretta di mano tramutata in abbraccio è seguita a dieci minuti di dialogo tra Selvaggia e Teo. Un dialogo che inneggia alla dualità della personalità di Mammucari definito come il “peggior nemico di se stesso” e sottolinea un Teo particolarmente silente nel corso di questa serata. Ma dopo la dichiarazione di Teo della volontà di non prorogare le liti in corso, in studio c'è aria di amnistia.

«Ho fatto divertire il pubblico, anche la cosa con Caprarica è passata». Ha detto Teo.

Poi il discorso della Lucarelli sulla personalità di “Teodoro”: «Secondo me tu sei una persona molto interessante.

Stai facendo una danza nella tua psicologia che è molto complessa. Da una parte il Teo esilarante, veloce nel pensiero che ci fa divertire e che amiamo. In una frazione di secondo tu diventi un altro: ombroso, permalosissimo. Ci tramortisci. Basta una minima cosa e pensi che il mondo trami su di te. Il grande nemico di Teo sei tu». Conclude così Selvaggia poco prima che Milly Carlucci inviti i due alla riconciliazione anche “fisica”.

Ed è qui che Mammucari raggiunge la postazione della giuria e prende la mano di Selvaggia, il baciamano e poi l’abbraccio.

Se questa sia solo una puntata di pausa dalle liti e se le scintille riprenderanno nei prossimi episodi resta da chiarirsi. E’ pace o solo armistizio tra Lucarelli e Mammucari?