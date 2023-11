Ballando con le Stelle, Mammucari attacca ancora la Lucarelli. Poi si scusa: «Ho sbagliato io»

«Mi fai quasi tenerezza». Queste le tre parole che hanno alzato il polverone tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli nella quinta puntata di Ballando con le Stelle.

«A me fai tenerezza te. Sembri un albero di Natale poi io ti faccio tenerezza, ma falla finita» la interrompe Mammucari acclamato dal pubblico. Ma poi l’attacco si spinge un po’ troppo oltre ed interviene Matano: «Falla parlare, come apre bocca tu subito devi partire in quarta, non è un insulto».

«Scusa Milly, ma posso cominciare un discorso e dire queste tre parole “mi fai tenerezza” e non riuscire più a dire niente?» replica Selvaggia rivolgendosi alla conduttrice: «Speravo ci fosse una leggerezza che in realtà non c’è».

Ed è qui che Mammucari riporta la sua versione dei fatti di un battibecco avvenuto quattro settimane fa con la Lucarelli a Domenica In.

«C’è un registro di aggressività che non mi aspettavo - prosegue Selvaggia - Sono cinque minuti che provo a dire qualcosa, ogni monosillabo vengo sempre interrotta, ogni volta si scomoda qualcosa che non è accaduto qui, che la gente non capisce. Devo giustificarmi di cose che sono sciocchezze.

Dover spiegare la battuta a un comico è la cosa più deprimente che possa succedere».

Proseguono le esclamazioni del pubblico e il tentativo della conduttrice di moderare il dibattito, ridando la parola alla Lucarelli

«Io ho voglia di dire delle cose, mi sembra che ci sia un’aria troppo pesante, pensavo ci potessimo permettere giocare con un comico, ma evidentemente lui può giocare con noi e noi non possiamo giocare con lui».

La risposta di Mammuccari: «Io faccio quello che mi pare, non sei mia sorella».

Ed è qui che Erra prende la parola e manifesta la sua vicinanza a Selvaggia: «Ti stava per dire una cosa che secondo me andava pure sul carino, ma ho bisogno di dire a Selvaggia che sono con lei. Se si scherza scherziamo tutti quanti».

Seguono improvvisamente le scuse di Teo: «Hai ragione Selvaggia ho sbagliato io e ci sta, ho sbagliato».

Poi Milly si rivolge direttamente alla Lucarelli: «Possiamo recuperare Selvaggia o la chiudiamo qui?»

«Chiudiamola qui, mi sembra che non ci sia l’atmosfera giusta» la risposta di Lucarelli, visibilmente provata dall’attacco di Teo.

A concludere, di nuovo le parole di perdono invocato da Mammucari: «Mi scuso pubblicamente con Selvaggia, lo dico di cuore, ho avuto dei pregiudizi nei tuoi confronti e mi dispiace.»