Ballando con le stelle, la finale: Selvaggia Lucarelli se la prende anche con il pubblico

«Mi sono stancata. Mi sono stancata. Mi sono davvero stancata di questo teatrino. D’ora in avanti per me saranno tutti bravi. Ora siete contenti?». Selvaggia Lucarelli perde la pazienza alla puntata finale di Ballando con le stelle al termine dell’esibizione di Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. I due ballerini hanno ballato una bachata molto complicata. Un’esibizione che non è piaciuta nemmeno a Guillermo Mariotto: «A me non sono piaciuti». Selvaggia non lo interrompe: «Nessun buu, nessun lamento per lui?». Il silenzio in sala sembra dar ragione alla giornalista che ad ogni suo commento è beccata dal pubblico in sala che non accetta i suoi commenti, i giudizi sempre severi di Selvaggia Lucarelli che poi con un sorriso alza la sua paletta con il voto 8.

Una polemica con il pubblico di Ballando cominciata subito dopo la performance di Luisella Costamagna, con i complimenti di Selvaggia a Pasquale La Rocca e non a lei. Parole che oltre a scatenare i fischi dei presenti non è andata giù nemmeno alla collega della Lucarelli.

Polemica che Selvaggia porta ancora una volta avanti con Iva Zanicchi dopo il giudizio di Fabio Canino: «Se è in finale non è colpa solo di Sara ma anche di una giuria di manica troppo larga…». Ma quando tocca a lei mantiene la promessa fatta poco prima al pubblico: «Bello, tutto molto bello e non vedo l’ora di sentire la barzelletta…».

E quando Lucarelli alza la paletta con il voto "zero" per Iva arriva una nuova bordata di proteste da parte del pubblico.

Per Selvaggia Lucarelli la finale di Ballando con le stelle rappresenta una vera e propria liberazione. Quella che sta per finire per lei è stata probabilmente l’edizione più difficile e più lunga di sempre. Lo ha confessato lei stessa in un'intervista a FqMagazine, nella quale ha messo le mani avanti sul suo ritorno dietro al banco dei giudici: «Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c'è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo che con la produzione dovremo confrontarci sull’accaduto».

Insomma «questa edizione di Ballando con le stelle la considero catastrofica da un punto di vista umano». Colpa dei problemi avuti con Iva Zanicchi, degli attacchi a Enrico Montesano, le discussioni continue con i colleghi giurati per la partecipazione del fidanzato, Lorenzo Biagiarelli. Ora ci si è messo anche il pubblico a far perdere la pazienza a Selvaggia.