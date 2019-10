Amici Celebrities, Francesca Manzini ad Al Bano: «Un po' di peso in più? La passione non ha peso. Io me ne frego»

Francesca Manzini torna a far parlare di sè: nuove critiche, nuove dimostrazioni di forza. Qualche settimana fa la concorrente di Amici Celebrities era finita nel mirino di haters e malelingue perchè «grassa». Lei, dal canto suo, aveva risposto alle critiche sul suo profilo Instagram, filmandosi mentre addentava, con gusto, una fetta di pizza alla nutella nel suo camerino. Con la sua positività aveva dunque messo tutti a tacere, ricordando per altro di essere molto più forte di chi la critica, perchè lei è già riuscita a sconfiggere, per dire, anoressia e bulimia.

E se i malevoli commenti erano motivati dal fatto che, secondo i suoi detrattori, la Manzini «ostenterebbe» troppo la sua fisicità curvy, ecco che ancora una volta lei ha battutto l'odio. E il body shaming. Nell'ultimo appuntamento del reality la showgirl si è lanciata in un'esibizione in pantalonicini corti, al termine della quale il giudice Al Bano ha commentato: «Brava anche con quei 15 grammi in più». Altro giro, altro “vaffa" della Manzini: «Io me ne frego signor Al Bano, sono felice così. La passione non ha peso, sono qui per fare contenuto, non immagine». E poi via la giacca, rimanendo in canotta e shorts. Chapeau.

