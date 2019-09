Amici Celebrities dal 24 settembre: nel cast Laura Torrisi e Filippo Bisciglia

Amici Celebrities è confermato. Il talent che vedrà le celebrità del mondo dello spettacolo esibirsi come nella nota scuola d'arti televisiva firmata Maria De Filippi partirà il prossimo martedì 24 settempre su Canale 5 con la prima puntata. A condurre sarà proprip Maria e non come anticipato Michelle Hunziker, impegnata in quel periodo con “Striscia la notizia”.

Amici Celebrities, staffetta De Filippi-Hunziker alla conduzione: ecco tutte le novità



Finiti gli impegni con il tg satirico di Antonio Ricci, Michelle prenderà il comando del programma. Lo rivela il settimanale Spy, in edicola da venerdì 6 settembre, che svela in anteprima anche una parte del cast stellare della trasmissione. Hanno già firmato Laura Torrisi, Emanuele Filiberto di Savoia, Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia in coppia con la fidanzata Pamela Camassa, Francesca Manzini e Joe Bastanich. A un passo dalla firma, secondo “Spy”, Cristina Donadio, la “Scianel” di Gomorra e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova e figlia dell'avvocato Annamaria Bernardi De Pace. All'utimo minuto verrà annunciato anche una star di caratura internazionale più un ex gieffino di talento. Secondo Spy non ci saranno invece, nonostante i rumors circolati in questo periodo, Claudio Amendola e Luca Argentero. Così come è esclusa la presenza sia di Wanda Nara sia del suo collega di “TikiTaka” Pierluigi Pardo.

Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA