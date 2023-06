Al Bano a Domenica In: «Violenza sulle donne? Gli uomini di oggi sono barbari, è colpa della droga». Poi a Putin: «Regalami la fine della guerra»

«Ero preparato perché in famiglia le cose si trasmettono e quindi essendosi separati i miei, sapevo che anche io avrei divorziato», sperava di essersi sbagliato, ma aveva ragione. Al Bano torna a parlare a Domenica In della separazione da Romina Power, e non solo. «Non voglio entrare nel merito di colpe e altro. Ci sono stati 4 stupendi figli, una l'abbiamo persa. Un dolore inspiegabile». Ylenia Carrisi fu vista per l'ultima volta in un hotel il 6 gennaio 1994 a New Orleans: la titolare dell'albergo dichiarò che la ragazza era uscita verso mezzogiorno e non era più tornata. Per molti anni i fan della coppia che cantava “Felicità” creduto che la separazione dei loro beniamini fosse dovuta proprio a quel dolore troppo forte che stavano vivendo, ma a dire che le due cose non era collegate era stato proprio il cantante di Cellino San Marco. «Il matrimonio con Romina non è finito per la scomparsa di Ylenia - dichiarò al Corriere - Da tempo lo sguardo di Romina non era più quello»

Al Bano a Domenica in, l'amore per Loredana

Arriva nello studio di Domenica In, Al Bano per raccontare la sua storia e per festeggiare i suoi 80 anni, che però ha "spacchettato" in 4 volte 20, perchè quell'80 proprio non lo vuole sentire.

«Loredana Lecciso l'ho incontrata fuori scuola, portavamo entrambi le nostre figlie nello stesso istituto.

Non pensavo potesse durare così tanto. E' una donna molto intelligente e ogni tanto si prende in se stessa dovrebbe pescare tutto il positivo che ha e che dovrà dare prima o poi».

Ha avuto una vita fatta di copertine e poi silenzi. Ha cavalcato il successo mediatico «si è buttata a capifitto senza fare scuola, senza niente ma lo ha fatto a modo suo andando contro a chi la criticava - ricorda Al Bano - anche a me non piaceva cosa stesse facendo. Volevo una famiglia una stabilità, ma non le ho mai imposto nulla. Non l'ho mai fatto neanche con i miei figli. Io non sono nessuno per imporre la mia volontà ad altri».

La violenza sulle donne

E così si torna a parlare di donne, di rispetto e di femminicidi. La storia di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa a coltellate dal compagno, ha colpito la sensibilità di tutti. «La donna va rispettata perchè è il più bel regalo che Dio ci ha fatto, se non capiamo questo certo che avvengono i casi di violenza contro le donne». Dopo il cantante anche la conduttrice interviene: «Tutto il rispetto che bisogna dare alle donne parte dalla famiglia, dalla scuola».

Al Bano ha le idee chiare. «Qualcosa si deve fare per forza io li chiamato la calata dei nuovi barbari, la colpa è della droga, la maledetta droga che sta cambiando la nuova generazione».

La Venier prende la parola: «Tu ce l'hai proprio con la droga». Al bano conferma e aggiunge: «Si e tu sai anche perché». La conduttrice cambia argomento specificando che non vuole parlare di queste cose.

«Bisogna denunciare dal primo schiaffo, tu riesci a capire subito se una persona è violenta anche psicologicamente e devi denunciare». Questo il messaggio di Mara Venier.

Il messaggio per Putin

Ma per i suoi 80 anni cosa vorrebbe ricevere come dono? «Il più bel regalo sarebbe quello di ricevere una telefonata da Putin che mi dice caro Al Bano puoi venire a cantare in Russia e anche in Ucraina, perché è tutto finito. Io non l'accetto questa guerra». Il cantante ha scelto di non cantare più nei paesi in cui c'è il conflitto finchè questo non cesserà.

