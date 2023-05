Al Bano contro Damiano dei Maneskin: «Nudo e con uno spinello, brutto esempio: invoglia a fare uso di droga»

Al Bano contro Damiano, uno scontro tra due grandi della musica italiana e che per qualcuno simboleggia anche un faccia a faccia tra diverse generazioni. Dopo la pubblicazione della foto in cui Damiano David, leader dei Maneskin, appare nudo con uno spinello tra le labbra, si sono generate molte polemiche attorno allo scatto.

Contattato da Adnkronos, Al Bano ha detto la sua in merito, criticando l'artista che con questo atteggiamento invoglierebbe chi lo segue a fare uso di sostanze, come la cannabis, alla quale il cantante si è sempre opposto.

Cosa ha detto Al Bano

«Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello» questo è il concetto espresso da Al Bano durante un'intervista rilasciata all'Adnkronos, in cui gli viene chiesto un commento a seguito delle polemiche che si sono scatenate dopo la pubblicazione dello scatto su Instagram da parte del rocker romano. Il cantante di Cellino San Marco continua il suo ragionamento dicendo: «Ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis».

Generazioni a confronto

L'artista 80enne ha paragonato le sue modalità di rapportarsi al pubblico, rispetto alle nuove generazioni. «Lo spinello e il nudo ormai è diventato il linguaggio delle nuove generazioni i cantanti devono scioccare per attirare l’attenzione del loro pubblico. Io preferisco mostrare una realtà diversa, bella, interessante, a contatto con la natura e a contatto con il sole che nasce e che va a dormire: è quella la vera droga».

Al Bano e gli 80 anni

Al Bano ha festeggiato 80 anni e lo ha fatto circondato da (quasi) tutta la famiglia con un grande concerto all’Arena di Verona, ricco di ospiti.

Si è trattata di una serata dedicata al celebre artista, che festeggia i suoi 80 anni proponendo i brani che lo hanno reso celebre. Sul palco ospiti d’eccezione, nonché grandi amici del cantante di Cellino San Marco che con lui hanno condiviso importanti stralci della sua storia sin dagli esordi. Una serata in cui la musica fa da sottofondo a una vita percorsa da amore, figli e dalla fedeltà di un pubblico che segue da decenni la carriera del celebre cantante.