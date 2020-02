​Uno spettro si aggira sul vostro Wi-Fi: si chiama Kr00k, sicurezza web a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kr00k non è il nome di una marca di patatine. Ma è il codice di una falla che potrebbe mettere a rischio i sistemi Wi-Fi di tutto il mondo. Kr00k aprirebbe la strada agli hacker rendendo il traffico dei nostri “visibile” e non criptato. Stiamo parlando del flusso di informazioni che passa attraverso il protocollo WPA. Tradotto in parole povere: allarme assoluto per miliardi di dispositivi “senza fili”. La buona notizia, però, è che molti sistemi hanno già attivato la patch che argina quella che, per i tecnici, rischia di diventare un serio problema per tutte le persone che utilizzano questo tipo di trasmissione dati.La ricerca è stata effettuata dai tecnici dell’Eset che hanno individuato Kr00k come potenziale nemico per i chip Wi-Fi prodotti da Broadcom e Cypress. Questo titpo di dispositivi sono presenti all’interno di oggetti largamente presenti nelle nostre case. Ecco l’elenco pubblicato dal sito specializza “CyberSecurity360it”:Amazon Echo di seconda generazioneAmazon Kindle di ottava generazioneApple iPad mini 2Apple iPhone 6, 6S, 8, XRApple MacBook Air Retina 13” del 2018Google Nexus 5Google Nexus 6Google Nexus 6SRaspberry Pi 3Samsung Galaxy S4 GT-I9505Samsung Galaxy S8Xiaomi Redmi 3S