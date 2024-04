Un nuovo virus in Cina preoccupa il mondo. Un uomo di 37 anni è in condizioni critiche dopo aver contratto l'herpes B, ovvero il "virus delle scimmie". Con molta probabilità è stato contagiato dalla malattia all'interno di un parco di Hong Kong dove i visitatori possono avvicinarsi alle scimmie. Questo nuovo agente patogeno potrebbe arrivare in Europa?