Martedì 16 Aprile 2024, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 18:39

TERNI Era tornata da pochi giorni da un viaggio in Brasile, quando ha accusato uno stato febbrile accompagnato da mal di testa e forti dolori muscolari alle articolazioni, nausea e vomito, oltre al caratteristico esantema simile a quello del morbillo. Il medico di famiglia ha subito indirizzato la donna di 55 anni al Pronto soccorso dove è stata isolata e sottoposta alle analisi del sangue che hanno confermato che si trattava di un caso di Dengue trasmessa dalla zanzara tigre. L’Usl ed il Comune si sono subito mobilitati con l’immediato trattamento di prevenzione nelle due zone frequentate dalla ternana, l’abitazione privata a San Martino e gli uffici dove lavora abituallmente in via Aurelio Saffi che saranno eseguite martedì 16 aprile dalle ore 23. Mentre, la donna è stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santa Maria, le sue condizioni sono considerate buone.

Le modalità esecutive del trattamento, sono state indicate e trasmesse al Comune di Terni dal Dipartimento prevenzione, servizio igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 2 che ha segnalato il caso. Per tutta la disinfestazione, della durata di circa 2 ore, e nelle 2 ore successive, non devono essere mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all'esterno delle abitazioni, le porte e finestre di appartamenti/locali devono essere tenute chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno 30 minuti dalla fine delle operazioni, deve essere sospeso l’uso di impianti di ricambio di aria, gli animali domestici e da cortile dovranno essere detenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo; si dovrà provvedere ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali; si dovrà provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio; In presenza di apiari nell’area che si deve trattare o nelle aree limitrofe alla stessa entro una fascia di rispetto di almeno 300 mt l’apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune; si dovrà provvedere a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci, oppure a svuotarle momentaneamente mettendo al riparo gli stessi pesci; nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, è necessario coprire con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all'esterno, o lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili; si dovrà provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e a lavarli accuratamente prima del loro consumo; deve essere consentito l'accesso all'interno delle corti private a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di disinfestazione.