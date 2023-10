Italiani sul web: cosa cercano e quanti anni hanno, la ricerca Sevendata

Più donne e più giovanissimi sul web. Rispetto a giugno 2020 ci sono più donne (+ 16,7%), più giovanissimi e 55+ (la fascia 13-18 anni cresce del 5,8% vs 2020, gli over 55 crescono del 15,0%). In calo costante invece le fasce 35-44 e 45-54 (- 15% e - 17%). Vola l’interesse per le voci “arte” (+85,1%), “film” (+ 462%) e “fitness” (+ 20,2%).

I dati emergono dall’analisi dell’Osservatorio SevenData–ShinyStat, sulla base della raccolta di web analytics del mercato italiano (180.000 siti monitorati, 162 milioni di accessi in Rete/mese intercettati).

Dalla pandemia a oggi, come cambiano le abitudini di chi naviga

La fascia di età 13-18 cresce del 5,8% rispetto a giugno 2020, del 59,3% rispetto a giugno 2021 e del 37,8% su giugno 2022; la fascia 55+ aumenta del 15,0% verso giugno 2020, del 13,5% verso giugno 2021 e del 24,9% verso il 2022; sono in diminuzione costante invece i 35-44 anni e i 45-54, che calano del 15% e del 17% rispetto al 2020. Le donne incidono del 16,7% in più rispetto a giugno 2020, mentre gli uomini scendono del 10,6%, dato che è coerente con le incidenze di genere delle fasce di età sopra riportate.

L'analisi osserva l’evoluzione degli atteggiamenti degli italiani sull’ web, evidenziando come evolve, in termini relativi, il traffico di siti e blog che rappresentano un’audience di circa l’80% del mercato italiano nel periodo giugno 2023 rispetto allo stesso periodo del 2020, 2021 e 2022.

Dal punto di vista degli interessi espressi da chi naviga in rete, si possono isolare alcuni macro-fenomeni classificabili in base a diversi cluster.

Innanzitutto, è rilevabile un crescente orientamento alla fruizione delle arti ed intrattenimento in generale (Arte +85,1%; Architettura +19,7%; Film +462,2%; Musica +303,1%, il tutto verso giugno 2020).

Parallelamente risalta un ritorno della centralità della casa e della famiglia (Real Estate +7,5%; Arredamento casa e giardino +56,7%; Elettrodomestici ed altri componenti per la casa +433,1%; Organizzazione di matrimoni +37,6% verso giugno 2020) accompagnato da un significativo calo, peraltro coerente con il superamento della pandemia, delle preoccupazioni sulla salute (Servizi e strutture mediche -43,8%; Letteratura medica -59,7%; Farmaceutica & Biotech -78,7% e Salute in genere -39,3% sempre verso giugno 2020).

Ciononostante, rimane in aumento, già evidente durante il periodo del lock-down, l’attenzione verso le tematiche del benessere personale e della cura di sé (Fitness +20,2%; Attenzione alla linea +13,5%; Running +19,7% verso giugno 2020).

Una maggiore centralità del business e della formazione è verificabile anche osservando gli incrementi su giugno 2020 delle categorie IAB (Interactive Advertising Bureau, Associazione del digital advertising a livello mondiale) Business news (+6,7%), Business operations (+147,9%), Servizi per il business (+505,8%), College & Università (+170,0%) e Organizzazione di eventi (+157,1%).

Non risulta lineare, invece, l’interesse ad essere informati, stanti anche i molteplici “stimoli” che l’attualità ci impone (News dal mondo +89,1%; News locali -40,9%; Business news +6,7%; News sullo sport -13,2% sempre verso giugno 2020).

L’approccio alla tecnologia, infine, è ambivalente, rispetto al periodo pandemico. Se da un lato c’è meno attenzione spasmodica su tutti gli strumenti elettronici con i quali all’epoca si operava quasi unicamente, è aumentata di molto la consapevolezza sulla sicurezza informatica (Computer ed elettronica -38,8%, Internet e telecomunicazioni -2,6%, Sicurezza informatica +63,5%, Videogames +28% verso giugno 2020).

Dal punto di vista del dispositivo di accesso all’web si osserva una crescita della connessione da smart phone (+14,6% vs giugno 2020) a fronte di un calo di quella da desktop (-31,2%, verso giugno 2020).

Commentando i risultati fin qui delineati, Fabrizio Vigo, ceo e founder di SevenData, dichiara: “Dall’analisi Shinystat emerge a mio avviso il quadro sociologico di un italiano sicuramente un po’ più spensierato e meno preoccupato rispetto al periodo pandemico, pur in un contesto geo-politico ed economico che certamente impone di mantenersi costantemente informati e che non lascia rilassati ma che viene affrontato con un certo “protagonismo”, sia dal punto di vista dell’approccio alle tematiche economiche e formative sia da quello dell’investimento su sé stessi, sulla propria famiglia e sui propri asset di base, quali ad esempio la propria casa. Nella prospettiva di chi fa Marketing e deve realizzare prodotti e servizi, l’osservazione di questi fenomeni, anche attraverso una lettura integrata delle evoluzioni degli interessi degli utenti sul web è, a mio avviso, imprescindibile per poter prendere decisioni quanto più possibile consapevoli ed informate”.

