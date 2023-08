Fidanzati stipulano contratto per la relazione a distanza: «Non ci possiamo lasciare fino al prossimo anno, eccetto delle violazioni»

Stipulare un contratto per tutelare la propria relazione a distanza, con la possibilità di farsi causa a vicenda in caso di inadempimento. Sembra una follia, eppure è l'idea venuta a una coppia di fidanzati, Devon Motley e Geren Gathright, che su TikTok ha condiviso un video illustrando le regole da rispettare per portare avanti la propria relazione.

Il video

"Firmando questo accordo, riconosci i seguenti termini": così inizia il video da 1,8 milioni di visualizzazioni che sta facendo discutere non solo TikTok, ma tutto il web.

Tra polemiche, interesse e anche molta ammirazione, l'idea dei due ragazzi sta infatti spopolando su internet, suscitando la curiosità di moltissimi utenti.

Tra le clausole dell'accordo, che fino al 09.01.2024 non può essere sciolto, il divieto di dormire o avere rapporti sessuali con persone del sesso opposto, oltre a quello di mandare messaggi o fare chiamate con allusioni sessuali. Non è consentito poi parlare male del partner, lamentarsi della propria relazione e trascurare lo stato emotivo dell'altro.

Andando avanti, si scopre che ogni discussione deve sfociare in una risoluzione, con scuse e azioni conclusive di affetto. Richiesti anche regali, per porre fine alle dispute. Ulteriori obblighi riguardano le chiamate, che devono essere fatte almeno una volta al giorno per rassicurare il partner.

Un documento, quello firmato dalla coppia, non autenticato - quindi non vincolante legalmente - ma che per Devon e Geren rappresenta un vero e proprio accordo per tutelare la propria relazione. Un accordo piaciuto anche a una parte del pubblico, che ha chiesto addirittura il caricamento del documento per poterlo usare per la propria relazione.