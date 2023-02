Chef Life, un videogioco per conquistare la Stella Michelin

Né costosi consulenti, né lunghe sessioni di studio dei piatti e nemmeno anni di gavetta in giro per le cucine dei migliori chef; niente di tutto questo è più necessario per ottenere la tanto sospirata Stella Michelin. Infatti, da domani, basterà scaricare il gioco di ruolo “Chef Life: A Restaurant Simulator” che Nacon ha realizzato in collaborazione con la guida Michelin.

A parte ogni scherzo, Chef Life simula l’esperienza lavorativa di un cuoco che apre il suo primo ristorante. Per iniziare il gioco bisogna crearsi il proprio “io cuoco” (per chi lo conosce lo stile è quello di The Sims) e a questo punto arriva Kassim, amico del periodo della scuola alberghiera, che diventerà il vostro braccio destro e sous chef.

Si seleziona poi il personale di sala e di cucina perché, tempo tre giorni, il locale deve essere ristrutturato e arredato, la cucina allestita e funzionante e le porte devono aprirsi alla clientela. All’inizio il menu sarà composto da piatti abbastanza facili che andranno via via perfezionandosi ogni vota che si passa di livello.

Come nella realtà, la giornata di un ristoratore inizia molto presto con la spesa. Il gioco permette di scegliere fra diversi fornitori. Se ci si affida a piccole aziende del territorio magari bio e sostenibili, si guadagnano più punti ma si spende di più. Di contro se si rivolge a grandi industrie si ottengono meno punti ma si risparmia.

Una volta che il fattorino Max ha portato la spesa al locale ecco che si parte preparando la linea e tutto quello che può essere cotto in anticipo. Il pomeriggio è dedicato al perfezionamento delle ricette e allo studio dell’impiattamento. Il tempo scorre veloce ed ecco arrivato il momento del servizio. Cosiccome in una vera cucina, a questo punto, tutto si fa concitato dall’arrivo delle comande alla supervisione delle cotture, dal rifornimento delle linee all’impiattamento.

È importante tenere tutto sotto controllo e soddisfare al meglio gli avventori così da ottenere recensioni positive e quindi ulteriore punteggio. Inoltre, i clienti possono fotografare i piatti che ritengono più belli e pubblicarli nel profilo Instagram @cheflifegame. Questo farà guadagnare punti extra.

Migliorando le capacità e le proposte il ristorante incasserà di più e sarà così possibile acquistare nuovi arredi e attrezzi di cucina high tech fino a raggiungere l’ambito traguardo della conquista della Stella Michelin.

Chef Life: A Restaurant Simulator è disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.