Zona bianca

Zona bianca: la più ambita fra le zone istituite per combattere la pandemìa Covid. La zona bianca è quella con meno restrizioni e scatta quando una regione rientra in uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso”, che corrisponde a un indice Rt inferiore allo 0,5 e un'incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

33 risultati per "ZONA BIANCA"