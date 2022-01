Covid, Iss: «Vicino il picco della quarta ondata, in crescita Rt (1.56) e occupazione terapie intensive»

Covid e variante Omicron: si avvicina il picco della quarta ondata. Secondo l'Iss (Istituto Superiore di Sanità), l'epidemia in Italia arriva questa settimana (periodo 7-13 gennaio) a sfiorare i 2mila casi per 100mila abitanti (per la precisione 1.988 casix100mila), mentre anche l'Rt medio sui sintomatici cresce ancora nel periodo 22 dicembre-4 gennaio arrivando a 1,56 da 1,43 della rilevazione precedente.

Questi i primi dati del monitoraggio Iss-ministero della Salute sotto l'esame della Cabina di regia, che dà però conto della battuta d'arresto dell'Rt ospedaliero (da 1,3 a 1,2) e però di un ulteriore aumento del tasso di occupazione dei posti letto in area medica, pari a 27,6% da 21,6%, e in terapia intensiva, che arriva a 17,5% (da 15,4%).

Valori nettamente superiori alla soglia del 15% e del 10% necessaria per restare in fascia bianca.