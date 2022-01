In fila, pazienti, uno dietro l'altro, genitori con figli, ragazzi, anziani. Tutti in fila, in attesa di ricevere una dose di vaccino Covid-19 nel centro della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, a Napoli. Eccola la maggioranza silenziosa che scegli di proteggersi contro i rischi della malattia Sars-Cov-2.

Zona gialla: entrano Toscana, Abruzzo, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta Iss: «Rischio epidemia non controllata e non gestibile»