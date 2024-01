Stasera in tv, film serie e talk show in onda su Rai, Mediaset, La7 (e non solo): da Bocelli a Wonder Woman

Cosa vedere stasera in tv? Film, serie, talk show e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Da Che tempo che fa, sulla Nove, con in studio Andrea Bocelli e Lucia Annunziata, al film record di incassi su Italia1 Wonder woman 1984. Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, domenica 21 gennaio, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Rai 1

Su Rai1 tornano le indagini del Commissario Montalbano con Il Campo del Vasaio in onda alle 21.25. Un film di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Belen Rodriguez. Montalbano indaga su un omicidio che sembra richiamare antichi rituali mafiosi, e allo stesso tempo deve risolvere un grosso problema al suo commissariato. L`amico Mimì Augello è intrattabile...

Rai 2

Alle 21 su Rai2 una nuova puntata di 9-1-1 la serie che esplora il mondo frenetico e pericoloso della polizia, dei paramedici e dei vigili del fuoco che si ritrovano ad affrontare le situazioni più spaventose e scioccanti, cercando di trovare un equilibrio tra le loro vite private e il caos di quelle lavorative. Con Angela Bassett, Peter Krause. Mentre il cortocircuito continua a provocare il caos a Los Angeles, Athena corre per salvare la sua famiglia da una tragedia. Nel frattempo, Eddie deve fare una scelta difficile sul suo futuro.

Rai 3

Alle 20,55 su Rai3 una nuova puntata di Report, programma che ha fatto la storia del giornalismo investigativo. Sigfrido Ranucci con la sua squadra in prima linea per affrontare le inchieste più spinose. Al centro di questo appuntamento un ampio approfondimento sulla criminalità romana, con una domanda che avanza carica di inquietudini: chi comanda a Roma? Segue un nuovo approfondimento sul "caso Gasparri" e un reportage dalla Sicilia dedicato a prototipi di auto elettriche.

Rete 4

Alle 21,20 su Rete4 Giuseppe Brindisi conduce Zona Bianca. Talk show di approfondimento con interviste, inchieste, ospiti in studio e in collegamento per parlare dei temi di più stretta attualità. In questa puntata Brindisi intervista il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Nel corso della serata, si affronta il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi che si è suicidata dopo le critiche ricevute per una recensione del suo locale. E ancora, un focus sulla crudeltà sugli animali con la necessità di inasprire le pene per chi commette questo tipo di reato.

Canale 5

Alle 21,20 su Canale5 la nuova puntata di Terra Amara.

Italia 1

La serie tv è ambientata nella Turchia degli anni '70 e '80, più precisamente tra Istanbul e Çukurova (in provincia di Adana). Con Hilal Altinbilek, Ugur Gunes. La morte di Hunkar getta gli Yaman nello sconforto. Zuleyha consola Demir, gli promette lealtà ma ribadisce che non lo ama. Fekeli giura di vendicarsi dell’assassino di Hunkar...

Alle 21,10 su Italia 1 il film Wonder Woman 1984. Basato sull'omonima supereroina dei fumetti DC Comics, interpretata da Gal Gadot, è il quarto film del DC Extended Universe. Del cast fanno parte anche Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e David Thewlis. La pellicola è stata un successo di pubblico e di critica, tanto che l'American Film Institute l'ha inserita tra i dieci migliori film del 2017. Wonder Woman si trova ad affrontare due nuovi nemici: la super cattiva Cheetah e Max Lord. Fortunatamente al suo fianco il bel pilota Steve Trevor.

Gli altri



Su La7 alle 21,15 il film di Francesco Rosi “La tregua” con John Turturro, Massimo Ghini, Rade Sherbedgia, (Francia/Germania/Italia/ Regno Unito/Svezia 1996, Drammatico) Rosi porta sul grande schermo il romanzo di Primo Levi. Il tormentato ritorno a casa di un gruppo di deportati italiani dal lager di Auschwitz.

Su Tv8 ritorna la bella e brava Paola Cortellesi nella veste del commissario Petra. In “Carnevale diabolico”, diretto da Maria Sole Tognazzi, il cadavere di un ragazzo travestito da diavolo porta Petra e Antonio a una terribile verita' nascosta.

Sulla Nove dalle 19,55 in onda una nuova puntata del celebre talk show “Che tempo che fa" con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbacki. In questa puntata musica e giornalismo si uniscono per creare il clima perfetto. Dalla vita di Bocelli alla svolta nella carriera di Annunziata. Oltre alle due volti ospiti della serata, la trasmissione manterrà la collaudata scaletta, garantendo il consueto mix di intrattenimento e approfondimenti. Tra gli altri ospiti Willem Dafoe e Saverio Costanzo, interprete e regista del film Finalmente l’alba, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, autore del libro Perché guariremo, il professor Roberto Burioni, i Subsonica, Don Davide Banzato e Serena Banzato, atleta paralimpica, psicologa dello sport.