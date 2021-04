Vaticano, lo stato sovrano più piccolo al mondo sede del Pontefice

La Città del Vaticano, ufficialmente lo Stato della Città del Vaticano (chiamata anche Vaticano) sorge al centro di Roma, in Italia, ed è il cuore della Chiesa cattolica romana. Sede del Pontefice, nello Stato del Vaticano vige un regime di monarchia assoluta teocratica ierocratica elettiva di tipo patrimoniale. All'interno della città é custodita una collezione di straordinarie opere d'arte e architettoniche. Ai Musei Vaticani si trovano antiche sculture romane come il famoso Gruppo del Laocoonte, oltre che gli affreschi rinascimentali delle Stanze di Raffaello e della Cappella Sistina, famosa per gli affreschi di Michelangelo. É lo Stato sovrano più piccolo del mondo sia per numero di abitanti (453) che per estensione territoriale (0,44 km²). Come forma di governo è una teocrazia. La città-Stato é stata creata il 7 giugno 1929 con i Patti Lateranensi, firmati l'11 febbraio dello stesso anno tra Benito Mussolini ed il cardinale segretario di Stato Pietro Gasparri, rispettivamente i rappresentanti del Regno d'Italia e della Santa Sede, è un'enclave nel territorio della Repubblica Italiana, inserita nel tessuto urbano della città di Roma.

