Papa Francesco si scopre fan di Lino Banfi: «Lei è una persona speciale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Papa Francesco fan dell'attore Lino Banfi che stamattina ha ricevuto in udienza a Santa Marta, prima dell’udienza generale. «Era da tanto che volevo incontrare Francesco - ha spiegato all’Adnkronos Banfi, che è anche ambasciatore Unicef -. Conoscevo Wojtyla e Benedetto XVI. E’ stato un bellissimo e inaspettato regalo di Natale».«Io cercavo di spiegare al Papa chi ero - racconta l’attore - ma lui mi hasorpreso dicendomi: ’La conosco, lei è una persona speciale’». L’incontro è andato avanti simpaticamente, fuori da protocolli e ingessature. Ad accompagnare l’attore pugliese, c'era don Sergio Mercanzin, direttore di Russia Ecumenica, che nel presentarlo al Papa ha detto: «Santità, Banfi è una persona molto generosa». Bergoglio di rimando scherzoso: «Generoso come il vino?».«Se io sono il nonno d’Italia - racconta ancora Banfi a proposito delcolloquio - Lei Santità è l’abuelo’ (nonno in spagnolo) del mondo. IlPapa mi ha risposto: ’Bellissima questa definizione.Banfi non ha abbandonato la verve pugliese nemmeno davanti al Pontefice. «Quando ho detto al Papa che siamo coetanei, mi ha risposto: ’Ma lei può dire anche di avere 74/75 anni’. Al che ho risposto: ’Eh santità, devo ’trottere’. Ho usato il termine pugliese perché a Ratzinger avevo insegnato a dire ’papele papele (papale, papale) e si divertiva molto. Anche Bergoglio è sembrato divertirsi. Era molto sorridente. L’ho trovato bene. L’attore ha donato a Bergoglio una poesia sui due papi che ha scritto di suo pugno.