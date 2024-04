Papa Francesco perdona padre Georg: la misericordia ha avuto il sopravvento, avrà un ruolo in diplomazia

Erano mesi e mesi che don Georg Gaenswein attendeva un segnale misericordioso da parte del Papa. Alla fine il perdono pare sia arrivato nonostante l'ex segretario personale di Ratzinger abbia pubblicato un libro di memorie (contenente anche frecciate contro Bergoglio) proprio il giorno dei funerali di Benedetto XVI. Una concomitanza infausta che Francesco non ha proprio apprezzato e che è stata per lui fonte di amarezza. Da allora le cose sono precipitate: don Georg è stato sfrattato dal Vaticano e privato dell'appartamento e spedito in Germania, nella sua diocesi di appartenenza, ma senza un incarico preciso. Dopo un anno Papa Francesco ha maturato la decisione di affidare a don Georg un ruolo nella diplomazia vaticana. L'indiscrezione è arrivata dai media argentini, dal quotidiano La Nacion anche se al momento in Vaticano nessuno conferma e nessuno smentisce.

Poco dopo la morte di Ratzinger, il 31 dicembre del 2022, si erano prospettate diverse ipotesi sul futuro di don Georg.

Si era parlato inizialmente di un incarico all'interno di un santuario mariano, a capo di una diocesi in Germania e a capo di una nunziatura in America Latina. Tutte queste possibilità per un motivo o per l'altro sono decadute: don Georg si era nel frattempo trasferito a Friburgo come canonico, con uno stipendio ma senza un ruolo specifico.

Alcuni mesi fa l'arcivescovo Gaenwein era stato invitato a Bergamo a fare una conferenza e a presentare il suo libro di memorie e in quella occasione, con i presenti, si era lasciato scappare alcune impressioni amare che lasciavano intendere il dolore per non avere ricevuto ancora nulla. Ora sembra che Francesco abbia cambiato idea anche se non è chiaro dove potrà essere destinato don Georg.

Nel libro El Sucessor scritto da Papa Francesco con il giornalista spagnolo Javier Martin Brocal, Bergoglio aveva manifestato apertamente il suo disappunto per il comportamento di don Georg. «Il giorno che ha pubblicato il suo libro era il giorno in cui veniva sepolto Benedertto XVI e mi ha fatto male. Ha raccontato cose non vere ed è molto triste. Naturalmente non mi influenza e non mi condizione ma mi ha fatto molto male che Benedetto sia stato usato. Una mancanza di umanità e nobiltà"».