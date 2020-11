The Crown, la serie Netflix sui reali inglesi

The Crown è una serie televisiva targata Netflix che ripercorre la vita della Regina Elisabetta e della famiglia reale britannica dall'ascesa al trono della Regina in poi. Gli attori cambiano man mano che i protagonisti della serie invecchiano: nella prima stagione, andata in onda in Italia nel 2016, la regina è interpretata da Claire Foy, che ha proseguito anche per la seconda stagione l'anno successivo. Successivamente nelle stagioni 3 e 4 subentra nel ruolo Olivia Colman. Altri personaggi principali sono Matt Smith e poi Tobias Menzies nel ruolo del principe Filippo di Edimburgo e Helena Bonham Carter nei panni della principessa Margaret, sorella della Regina, nella terza e quarta stagione. Tra i vari premi vinti dalla serie anche tre Golden Globe e otto Emmy Awards.

