Meg Bellamy è Kate Middleton in The Crown 6, chi è la ragazza della porta accanto diventata icona di stile. La trasformazione

L'attesa sta per finire: la sesta e ultima stagione di The Crown uscirà su Netflix il 16 novembre. O perlomeno le prime cinque puntate, perché per le altre bisognerà aspettare ancora, fino al 14 dicembre. L'acclamata serie tv sulla monarchia britannica stavolta si concentrerà sul periodo che va dal 1997 al 2005, ripercorrendo alcuni dei momenti più oscuri e drammatici per i Windsor a partire dalla morte di Lady Diana.

Quest'ultima circostanza sta già suscitando varie polemiche, legate anche alla permanenza nella serie della cosiddetta "principessa del popolo" sottoforma di fantasma. Oltre a lei però comparirà anche un'altra principessa in questa stagione, ovvero quella di Galles, Kate Middleton. Ad alleggerire la pesante atmosfera ci penserà infatti la storia d'amore del principe William con la ragazza della porta accanto, interpretata da un'attrice che si potrebbe definire nello stesso modo: Meg Bellamy.