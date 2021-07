Sabato 17 Luglio 2021, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 17:55

Sono 74 le candeline che oggi dovrà spegnere Camilla Parker-Bowles: anni densi e discussi, che non l’hanno scalfita. La duchessa di Cornovaglia festeggia con la sua ristretta cerchia di cari, un po’ meno con gli inglesi che da sempre hanno preferito Diana a lei. Duchessa, regina di cuori, amante «senza scrupoli»: Camilla non ha mai sottomesso la sua indole a quella della monarchia, ma anzi, passo dopo passo, ha conquistato prima Carlo e poi il palazzo, dove oggi le viene dato rispetto.

Camilla compie 74 anni, Westminister Abbey

La famiglia reale le ha inoltrato messaggi ufficiali e online assicurandole una celebrazione all’altezza del suo ruolo. Benedetta dagli auguri web di Westminister Abbey. A cominciare dal principe William e dalla moglie Kate Middleton che hanno esternato via twitter il loro affetto e poi sull’account ufficiale «un felice compleanno» con un palloncino emoji in volo. Dopo aver condiviso una foto di Carlo e della «matrigna» sorridente in completo bianco durante una passeggiata al sole mattutino londinese.

Wishing The Duchess of Cornwall a very happy birthday today!🎈 pic.twitter.com/DZycD89cVR — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 17, 2021

Il ritardo di Harry e Meghan

Il Palazzo, Backingham Palace, non si è fatto attendere e ha postato: «Auguriamo un felice compleanno alla duchessa di Cornovaglia». In ritardo gli auguri di Harry e Meghan, con i piccoli Archie and Lilibet, ma dovendo arrivare da Los Angeles, indietro di otto ore sul fuso orario inglese, ci si aspetta che arrivino nelle ore del pomeriggio.

«​In questo matrimonio siamo in tre»

Settantaquattro cin cin per una donna che ha saputo attendere per arrivare al suo obiettivo: senza mai mollare la presa, il suo Carlo, Camilla Parker-Bowles ha ricoperto il ruolo dell’amante del principe per tanto tempo, prima nascosta poi agli occhi di tutti, quando durante una famosa intervista Diana affermò: «In questo matrimonio siamo in tre». Diana sapeva, la regina sapeva: a Buckingham Palace non era una novità. Camilla ha atteso un tempo che pareva infinito, fino a che, con la scomparsa di Diana, la sua posizione è cambiata.

L'anello di fidanzamento

Così come i suoi gioielli, tra tutti l’anello di fidanzamento ricevuto dal Principe Carlo e immortalato nella celebre fotografia che ha fatto il giro dei magazine. L’anello, in perfetto stile Art Decò, apparteneva alla nonna di Carlo. È composto da un diamante centrale di cinque carati circondato su entrambi i lati da tre baguette di diamanti. Il suo valore è di 250.000 euro. Bellezza da un lato e significato simbolico e familiare dall’altro. Gioielli reali e futuro reale: un giorno Camilla di Cornovaglia salirà al trono accanto al marito Carlo. Il principe la vuole regina, ma tanti britannici si oppongono. E la duchessa potrebbe accontentarsi del titolo (senza precedenti) di principessa consorte. Pronostici ancora per aria.

Regina o principessa consorte

La decisione sul titolo definitivo che attende Camilla all’avvento di re Carlo non è stata ancora resa pubblica. Anzi, secondo alcuni royal watcher, non sarebbe stata ancora presa. Tutto dipenderebbe, infatti, dal mood della nazione e dal livello di popolarità che la duchessa di Cornnovaglia – nata a Londra, il 17 luglio 1947, e battezzata con il nome di Camilla Rosemary Shand – dimostrerà di godere nel momento in cui il marito si accingerà a salire sul trono. La moglie di un re britannico acquisisce automaticamente il titolo di regina consorte. Il problema per Camilla è che i sudditi inglesi sono ancora molto affezionati a Lady Diana. Farla diventare regina consorte rischierebbe di dimostrare, quindi, una profonda mancanza di rispetto per la madre di William e Harry. Per questo, già pochi mesi prima le nozze con Carlo, nel 2005, a corte avevano deciso di riservare alla duchessa solo il titolo di principessa consorte. Una decisione senza precedenti nella corte britannica.

Green Park

Camilla intanto festeggia beata. E si lascia fotografare insieme con il principe Carlo durante una visita a Green Park, al centro di Londra, dove sono state erette una serie di statue di elefanti per sensibilizzare l’attenzione sulla conservazione e tutela delle specie animali a rischio. Durante l’evento Camilla ha rivelato: «Nel 2002 il mio amato fratello Mark ha creato un’associazione a sostegno degli elefanti e con queste statue, al Mall, a Green Park, St James’s Park e in Berkeley Square gli inglesi possono finalmente vedere da vicino (in marmo!) questi magnifici esemplari».

Great Yorkshire Show

Ecologia e campagna con la partecipazione al Great Yorkshire Show, tra cavalli e fantini, ambiente «cupido», visto che l’amore con Carlo nacque nel 1979 proprio durante un torneo di polo. Sguardi puntati sulle bestiole e sulle gemme. Tra i suoi gioielli spicca la collana con trentasette diamanti e rubini, donata a Camilla nel 2006 dal Re dell’Arabia Saudita Abdullah e che ha un valore di 1.000.000 di euro.

Il forziere della Duchessa

Ma il forziere della Duchessa di Cornovaglia vanta una magnifica parure punteggiata da lucenti zaffiri, una collana con smeraldi, un collier con acquamarine, uno con turchesi e uno con ametiste, e soprattutto circa una mezza dozzina (!) di girocolli di perle, indossati dalla Duchessa sia di giorno sia di sera. Ma Camilla ama sopra ogni cosa la tiara Greville, donatale dalla Regina Elisabetta e realizzata nel 1921 dal gioielliere francese Boucheron per Mrs Greville.

The Crown

Gioiello prezioso e simbolico per la duchessa che negli ultimi tempi ha visto la propria popolarità crescere a dismisura, nonostante il ritratto poco lusinghiero fatto da The Crown. Più di recente (e questo è il vero regalo di compleanno) si è fatta strada la teoria che a corte sarebbero finalmente pronti a cambiare idea e si starebbero già preparando ad accogliere Camilla, non come principessa, ma come regina consorte. Il suo costante impegno al fianco di Elisabetta e di Carlo ha fatto sì che le siano stati affidati incarichi importanti, incluse alcune cariche militari appartenute al principe Filippo. E ciò ha contribuito a trasformarla in una dei working royal più instancabili, al pari di Anna d’Inghilterra: con lei la regina è sicura che la monarchia è nelle mani giuste.