Lady Diana "appare" a Re Carlo: la visione spettrale in The Crown

Mercoledì 11 Ottobre 2023, 11:24

La sesta stagione di "The Crown", pluripremiata serie drammatica di Netflix, sta per arrivare e secondo le anticipazioni esplorerà le conseguenze della tragica morte della principessa Diana, che rappresenta tutt'oggi forse la pagina più oscura e dolorosa per la famiglia reale inglese. In questa stagione, Lady D, interpretata da Elizabeth Debicki, apparirà come un'entità spirituale in momenti "sensibili". Sarà visibile sia al suo ex marito, il principe Carlo (Dominic West), che alla Regina Elisabetta II (Imelda Staunton), dopo il suo tragico incidente stradale a Parigi. Le scene che coinvolgono l'apparizione spettrale di Diana sono state descritte come "sensibili" dalla produzione, e rappresentano un dialogo interiore tra il principe Carlo e la Regina, in cui entrambi riflettono sulla loro relazione con la defunta principessa. Nel corso della serie, vedremo il principe Carlo piangere profondamente rammaricato mentre guarda il corpo di Diana in obitorio, con lei che gli rivela quanto lo amasse. Successivamente, Diana apparirà alla Regina durante una discussione sui piani per il funerale di Stato, scuotendo profondamente Elisabetta. La sesta stagione sarà suddivisa in due parti, con la prima che sarà disponibile in streaming dal 16 novembre e la seconda parte dal 14 dicembre, che culminerà con il matrimonio dell'allora principe Carlo e Camilla Parker Bowles. Photo Credits: Kikapress music by Korben



