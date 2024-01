Da "Succession" a "The Bear", passando per "The Crown" e "Lo Scontro", sono state moltissime le serie tv premiate nell'81esima edizione dei Golden Globe, andata in scena la scorsa notte al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Tra delusioni, conferme e molte sorprese, chi ha conquistato più statuette?

Golden Globes 2024, Oppenheimer vince 5 statuette. Chi è Cristopher Nolan, il regista più redditizio di Hollywood