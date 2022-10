The Crown, le prime immagini della quinta stagione in uscita il 9 novembre. Imelda Staunton sarà Elisabetta

C'è un'attesa enorme tra i fan di The Crown per la quinta stagione che debutterà il 9 novembre. Oggi Netflix ha rilasciato le prime immagini: ci sarà un nuovo cast guidato da Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta II. Con l'inizio del nuovo decennio, la Famiglia Reale si trova davanti alla più grande sfida mai affrontata mentre il pubblico mette in dubbio apertamente il suo ruolo nella Gran Bretagna degli anni '90. Questo turbolento decennio per la Famiglia Reale è stato ben documentato e interpretato da giornalisti, biografi e storici. Come spiega Elizabeth Debicki, nel ruolo della Principessa Diana, «questa è la cosa incredibile di interpretare queste persone in questo momento, perché nel viaggio di The Crown, tra tutte le stagioni, la quinta è il contenuto visivamente più fedele che abbiamo della Famiglia Reale. Negli anni '90 si è cominciato a filmare tutto, anche con la nascita dei canali di notizie attivi 24 ore su 24, quindi c'è proprio questa incredibile quantità di contenuti a cui abbiamo accesso». Essendo questo l'ultimo cambio di cast, Dominic West (Principe Carlo, oggi diventato Re Carlo III alla morte della madre ndr) spiega: «Penso che la gente capisca, essendo il cast cambiato ogni due stagioni, che questa non è un'imitazione. Questa è l'evocazione di un personaggio».

Benvenuti negli anni '90. Un primo sguardo alla quinta stagione di The Crown, in arrivo il 9 novembre. pic.twitter.com/De8HFrtKYS — Netflix Italia (@NetflixIT) October 14, 2022

Il cast di The Crown

Mentre Imelda Staunton (Regina Elisabetta II) spera che, come il suo personaggio, abbia fatto il suo dovere nei confronti del pubblico: «Il bello, e spero di non dimostrare che si sbagliavano, è che le persone hanno detto: 'Non vedo l'ora di vederla interpretare la reginà. Quindi, speriamo solo che funzioni per loro, perché ormai l'ho fatto. Non posso farci niente adesso!». Nel cast anche Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Claudia Harrison (Principessa Anne) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). Jonny Lee Miller interpreta John Major, Salim Daw interpreta Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla interpreta Dodi Fayed.