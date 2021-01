ReiThera, il vaccino anti Covid tutto italiano sviluppato in collaborazione con lo Spallanzani

ReiThera, il vaccino anti Covid tutto italiano sviluppato in collaborazione con lo Spallanzani, ha completato la Fase 1 e viaggia spedito verso la Fase 2 della sperimentazione (in tutto sono tre le fasi). «Abbiamo arruolato 100 persone e 45 sono state vaccinate con dosi diverse e tutti sono arrivati alla fine per la valutazione di sicurezza: il vaccino non ha avuto alcun avvento avverso grave nei primi 28 giorni dalla vaccinazioni, un risultato migliore rispetto a Moderna e Pfizer che hanno avuto effetti indesiderati. Il picco di produzione di anticorpi a 4 settimane resta costante ed il vaccino è ad una sola dose».

Locatelli: «R isultati vaccino ReiThera più che promettenti »

I risultati dati dal vaccino anti-Covid italiano ReiThera sono «più che promettenti e giustificano largamente un ulteriore sviluppo delle fasi 2 e 3 di sperimentazione». Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli alla presentazione allo Spallanzani dei risultati di fase 1 della sperimentazione del vaccino ReiThera.

Arcuri: « Con ReiThera Italia cerca indipendenza su vaccini »

«Proviamo a raggiungere una qualche indipendenza anche nella dotazione dei vaccini». Lo ha sottolineato Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 nella conferenza stampa di presentazione dei risultati della fase 1 della sperimentazione del vaccino ReiThera GRAd-CoV2. «Il Governo ha destinato risorse sufficienti a finanziare lo sviluppo successivo della sperimentazione di ReiThera - ha spiegato -. Il Governo, tramite una società pubblica, entrerà in ReiThera anche con una operazione di equity, e i contratti di sviluppo serviranno a finanziare la ricerca e una stabilizzazione incrementale della produzione».

