Vaccini, allarme di Arcuri: «Moderna taglia le dosi del 20%, ce ne mancano almeno 300mila»

Caos vaccini, dopo Pfizer e Astrazeneca anche Moderna annuncia un taglio nelle consegne delle dosi. «Moderna ci ha appena informato che per la settimana dell'9 febbraio delle previste 166mila dosi ne consegnerà 132mila, il 20% in meno». Lo ha annunciato il Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri. «Il nostro stupore, la nostra preoccupazione e il nostro sconforto aumentano, ormai quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica» ha aggiunto.

«Ci mancano almeno 300mila dosi di vaccino che avremmo dovuto ricevere e che non abbiamo ricevuto», ha aggiunto Arcuri.

Ultimo aggiornamento: 11:49

