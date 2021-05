Vaccini, Figliuolo: «Avanti con over 60 e fragili. Presidenti di Regione, prima i richiami poi la propaganda»

Vaccini prima a 60enni e fragili, e poi ai più giovani. Il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Figliuolo, oggi a Firenze, ha voluto così 'bacchettare' i presidenti di Regione: «Dobbiamo continuare a vaccinare gli over 60 e i fragili. Chiedo a tutti presidenti di Regione di andare avanti con i richiami - ha detto Francesco Paolo Figliuolo -; è facile farsi prendere dalla propaganda, ma se non mettiamo in sicurezza gli over 60 che hanno il 95% possibilità di finire in ospedale, o peggio ancora in terapia intensiva, o peggio ancora di morire, non ne usciamo. C'è stato un calo vertiginoso dei ricoveri e dei decessi dando priorità alle classi vulnerabili. Adesso abbiamo davanti 2-3 settimane in cui dobbiamo tenere la barra dritta».

« Toscana partita male ma oggi ai primi posti »

«Siamo quasi a 28 milioni di somministrazioni In Italia. La Toscana sta facendo la sua parte. La Toscana era partita male, è inutile negarlo, ma con un dialogo costante con il presidente Giani e il lavoro sinergico oggi è tra i primi posti sui target importanti», ha detto il commissario Figliuolo oggi a Firenze e poi a Siena.

