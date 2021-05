Vaccino Pfizer, l'Ema: «Può stare in frigo scongelato fino a un mese»

Una conservazione più lunga e flessibile (in un normale frigo) per il vaccino Pfizer. Lo dice il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) che ha esteso il periodo di conservazione approvato della fiala scongelata e non aperta del vaccino Pfizer/BioNtech a 2-8° (cioè in un normale frigorifero) da cinque giorni a un mese (31 giorni). Lo rende noto l'Ema in un comunicato.

Ecco cosa dice la nota integrale dell'Ema.

«Il comitato per i medicinali per uso umano dell'EMA (CHMP) ha raccomandato una modifica alle condizioni di conservazione approvate di Comirnaty, il vaccino Covid-19 sviluppato da BioNTech e Pfizer, che faciliterà la gestione del vaccino nei centri di vaccinazione nell'Unione Europea (UE). Questo cambiamento estende il periodo di conservazione approvato della fiala scongelata non aperta a 2-8°C (cioè in un normale frigorifero dopo averla tolta dalle condizioni di congelamento) da cinque giorni a un mese (31 giorni). La modifica è stata approvata in seguito alla valutazione di ulteriori dati di studi di stabilità presentati all'EMA dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si prevede che una maggiore flessibilità nella conservazione e nella manipolazione del vaccino avrà un impatto significativo sulla pianificazione e sulla logistica del vaccino negli Stati membri dell'UE. I cambiamenti descritti saranno inclusi nelle informazioni pubblicamente disponibili su Comirnaty e saranno implementati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nell'etichettatura aggiornata del prodotto».

