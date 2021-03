Asl Latina cerca volontari per sperimentare vaccino Reithera: ecco come candidarsi

Come candidarsi per fare parte della sperimentazione del vaccino Reithera? La Asl di Latina cerca volontari di età maggiore di 18 anni, senza limiti di età e non si escludono neanche soggetti con patologie croniche purché tenute sotto controllo da una terapia. L’impegno previsto è di circa quattro visite nei primi due mesi (durante le quali verranno effettuati secondo un calendario prestabilito una serie di accertamenti tra cui prelievi ematici e tampone molecolare) e ulteriori tre visite più distanti nel tempo.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Vaccini under 65, consegnate ai medici le prime 1100 dosi LATINA PAY Vaccino, Asl di Latina cerca 50 volontari per sperimentazione Reithera

È previsto inoltre un rimborso economico per ogni partecipante di circa 800 euro complessive. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 3277080059 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 o inviare una mail all’indirizzo covitar.latina@gmail.com. Si cercano poi anche donatori di plasma da convalescente. In questo caso sarà necessario aver sviluppato la malattia nei mesi scorsi ed essersi negativizzati da quattro settimane. E’ possibile rivolgersi al servizio immuno-trasfusionale scrivendo all’indirizzo mail: n.iannace@ausl. latina.it.

Ultimo aggiornamento: 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA