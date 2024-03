Ora puoi dormire nella biblioteca segreta della Cattedrale di St Paul a Londra: ecco come

Giovedì 7 Marzo 2024, 08:27

Siete stati già a Londra? Scommettiamo che non avete però mai visitato la biblioteca segreta all’interno della Cattedrale di St Paul: grazie a Airbnb, ora è possibile trascorrervi una notte e leggere, leggere e ancora leggere indisturbati. Se la vostra serata perfetta è stendervi sotto le coperte con un libro in mano e perdervi tra le piccole grandi emozioni delle protagoniste di Jane Austen, tra i misteri sapientemente costruiti da Edgar Alla Poe o tra le avventure più incredibili di Huckleberry Finn e Mark Twain, allora Airbnb ha ciò che fa al caso vostro. Gli ospiti accederanno alla Cattedrale dalla porta del Decano e salendo lungo la famosa scala a chiocciola, progettata dall'architetto inglese Sir Christopher Wren oltre 300 anni fa, varcheranno le porte della suggestiva biblioteca. Qui potranno immergersi in un vero e proprio paradiso letterario prima di essere accolti dal Decano di St Paul per un tour esclusivo della Cattedrale. Foto: Simone Morciano via Ufficio Stampa; Video: Tiny Ark via Ufficio Stampa – Musica: Korben



Leggi anche: -- LA VILLA DI THE CROWN SU AIRBNB: CIFRA STELLARE PER UNA NOTTE DI PERNOTTAMENTO