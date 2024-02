Bafta 2024, a Londra la consegna dei premi cinematografici. Oppenheimer grande favorito. William parteciperà (per la prima volta) senza Kate

Stasera a Londra la consegna dei premi Bafta, il più prestigioso riconoscimento britannico al mondo della cinematografia. Si preannuncia un'abbuffata di riconoscimenti per Christopher Nolan e il suo kolossal sulla creazione della bomba atomica "Oppenheimer" presente con 13 candidature, dopo il trionfo ai Golden Globe e ai Critics Choice Awards, e dopo esser stato decretato favorito della notte degli Oscar.

Presente alla serata, per la prima volta senza Kate, anche il principe William. La principessa del Galles infatti si sta ancora riprendendo dall'intervento all'addome a cui si è sottoposta il mese scorso. L'erede al trono britannico aveva sospeso la sua agenda istituzionale per restare al fianco della moglie fino a una settimana fa, quando ha ripreso i suoi impegni per partecipare a un evento di gala. Ma l'assenza di Kate si farà senz'altro notare