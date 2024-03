Camilla esausta, i medici le impongono una settimana di riposo: ecco perché la sua salute preoccupa

La regina Camilla, esausta dopo aver gestito da sola gli impegni reali per diverse settimane mentre il consorte, Re Carlo III, si riprende da un tumore, si prende una meritata settimana di vacanza. Fonti di palazzo, riportate dal Daily Mail, hanno rivelato che Camilla ha affrontato da sola ben 13 appuntamenti ufficiali, inclusa la guida della Royal Family britannica al funerale di Re Costantino di Grecia, padrino di Carlo, al quale non ha potuto partecipare l'erede al trono William per ragioni personali non specificate.

Camilla Parker Bowles, la salute desta preoccupazioni

La salute della regina consorte ha destato preoccupazione tra osservatori e media, considerando il carico di responsabilità e preoccupazioni affettive, nonché i suoi 76 anni.

Si apprende che l'agenda di Camilla è libera fino al Commonwealth Day dell'11 marzo, e fonti suggeriscono che sia stato il sovrano stesso a spingere affinché la moglie si prendesse una pausa. Una fonte anonima citata dal Sunday Times ha sottolineato che Camilla è stata incoraggiata dalla reazione positiva del pubblico al suo ruolo di guida della famiglia reale, mostrandosi pronta a fare tutto il necessario per l'istituzione monarchica.