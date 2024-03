Ondata di caldo anomala in Inghilterra: in Spagna 30° e a Londra 17

Esplode la primavera in Gran Bretagna (e anche da noi le temperature sono decisamente in rialzo). Ma il caso climatico riguarda gli inglesi: Londra sta per essere investita da un'ondata di calore in arrivo dalla Spagna che farà salire le temperature di 10 gradi.

A metà settimana (20 marzo) le piogge persistenti subiranno una pausa e Londra arroverà a toccare i 17°C. In Spagna si raggiungeranno invece temperature roventi di 30°C nel corso della settimana. Si pensa che questa ondata di calore in Spagna sia rsponsabile dell'innalzamento delle temperature anche in Inghilterra.

Previsioni meteo, sole e caldo su tutta l'Italia: superati i 20 gradi in Sicilia, Sardegna e Lombardia. E intanto aumentano le allergie

Bruschi intermezzi di caldo e gelo

Durerà poco. Jim Dale, meteorologo senior del British Weather Services, ha dichiarato a Express.co.uk: «Le mappe sono vere, l'ondata di calore colpirà l'area di Londra ma a Pasqua tornerà il freddo. Avremo ghiaccio e gelate, e temperature molto basse». Ci saranno dunque brevi intermezzi di gelo durante la notte e la mattina presto per gran parte del Paese il 25 marzo, con una temperatura media che si aggirerà intorno ai 6°C per tutto il giorno.

Brusco risveglio poi il 27 marzo, quando le letture del termometro al mattino presto scenderanno a -1°C.

Una breve, anche se piccola, ripresa del mercurio è prevista per il 31 marzo, quando le temperature raggiungeranno i 12°C nel Kent, nell'Essex e a Londra.

Ma, in quello che potrebbe essere considerato un primo prolungato scorcio di primavera, i primi segnali indicano che il 2 aprile potrebbe tornare il caldo. Dale conferma: «Mi aspetto una ripresa. Prevedo comunque un cambiamento e una sorta di ondata di calore con l'avanzare del mese». Il met Office recita: «Ad aprile la pressione sarà probabilmente più alta della media a nord del Regno Unito, mentre la bassa pressione sarà più probabile a ovest o a sud-ovest. Questo schema tende a spingere il fulcro del tempo perturbato più a sud del solito, con le precipitazioni più elevate che si verificheranno nel sud del Regno Unito. Al contrario, le aree settentrionali tendono ad essere più asciutte rispetto alla norma. Le temperature saranno probabilmente vicine alla media o leggermente superiori, con eventuali intermezzi più freschi più probabili al nord».