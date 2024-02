EasyJet annuncia i voli per l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi dall'11 luglio

Giovedì 29 Febbraio 2024, 13:01

EasyJet ha reso noto il lancio di cinque nuove destinazioni che partiranno dall'aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi, iniziando dal prossimo 11 luglio, giorno in cui l'aeroporto aprirà i battenti. Il volo inaugurale giungerà da Milano Malpensa; successivamente, il 12 luglio, sarà la volta dei collegamenti da Basilea, Ginevra e Berlino. Il 13 luglio vedrà l'arrivo del tanto atteso collegamento da Londra Gatwick. La notizia è stata diffusa da Johan Lundgren, amministratore delegato di easyJet, che si trovava a Napoli per l'occasione, accompagnato da Roberto Barbieri, CEO di Gesac. Queste nuove tratte saranno operative nella stagione estiva, prevedendo tre voli a settimana per il percorso da e per Milano Malpensa e due voli a settimana per le destinazioni di Londra Gatwick, Basilea, Ginevra e Berlino.