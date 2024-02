Donna 90enne muore cancro, il marito le aveva tenuto nascosto la malattia. «Così ha vissuto per altri 21 anni»

Rosie Gamp, una donna originaria di Edgware, Londra, è morta all'età di 90 anni nel aprile del 2021 a causa di un cancro diagnosticatagli nel 1999. Lei non ne era a conoscenza e la causa di questa mancanza è stata suo marito, Melvin, che aveva deciso di non confessargielo.

La diagnosi

Rosie aveva allertato i medici della presenza di un piccolo nodulo sotto l'ascella destra che aveva notato dopo una vacanza in Portogallo. Tornata a Londra si fece controllare e Il risultato della diagnosi venne riferita al marito telefonicamente che dopo aver scoperto della presenza di un cancro rimase attonito e come ha riferito al DailyMail: «Ero in cucina quando squillò il telefono. È stato il chirurgo a darci la notizia devastante che, nonostante l'operazione avesse avuto successo, nove dei 12 linfonodi analizzati eliminati, non c'era nient'altro che potessero fare».

Melvin che era l'unico a conoscenza del risultato del referto quando la moglie gli chiese chi fosse, si limitò solamente a dirle che al telefono era il medico e che i risultati non erano ancora arrivati.

A Rosie venne data la possibilità di fare una chemioterapia, dopo aver effettuato l'intervento per rimuovere i linfonodi, ma non essendo a conoscenza dello stato terminale del suo cancro, decise di rifiutarla.

La ricerca di nuove terapie

Melvin che lavorava nelle vendite di prodotti farmaceutici, per salvare sua moglie, iniziò a cercare nuove sperimentazioni per curare il cancro. Trovò una soluzione praticamente vicino casa: Nel Middlesex Hospital dove il dottor Jeffrey Tobias, un rinomato oncologo del cancro al seno, utilizzava come farmaco l'Anastrozolo. ll dottore membro del consiglio di amministrazione di Cancer Research UK e autore di libri di testo internazionali, ha accettato di includere Rosie nella sua lista di partecipanti dopo che il suo oncologo ha accettato lo studio.

Melvin sperava che attraverso queste terapie, sua moglie potesse sopravvivere almeno per celebrare le nozze d'oro. Rosie grazie al farmaco riuscì a celebrare con il marito il loro 55esimo, 60esimo e 67esimo anniversario di matrimonio.

La confessione di Melvin

Melvin confessò durante i funerali ai presenti che non aveva mai confessato a sua moglie della presenza di un cancro in stato terminale ma soprattutto che pensava di aver fatto una cosa giusta sia per lui che per lei, risparmiando così un sacco di problemi anche ai suoi figli. Secondo lui la moglie è riuscita a sopravvivere per così tanto tempo grazie alla sua personalità frizzante e vivace. Infine ha voluto ringraziare il dottor Tobias perchè senza di lui e le sue cure molto probabilmente non sarebbe sopravvissuta tutto questo tempo.

Cosa è l'anastrazolo

L'anastrozolo, denominato Arimidex, è una terapia ormonale somministrata alle donne a cui è stato diagnosticato un cancro al seno in fase iniziale ed è positivo per i recettori degli estrogeni. Può ridurre il rischio che si ripresenti anche per le donne che combattono il cancro al seno quando si è diffuso a organi come polmoni e fegato.

L'anastrazolo funziona abbassando il livello di estrogeni, che alimenta alcuni tumori. Interrompendo l'accesso della malattia all'ormone si rallenta di conseguenza la sua crescita. Negli ultimi anni, il servizio sanitario nazionale ha iniziato a distribuire il farmaco anche a scopo preventivo.