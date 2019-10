Instagram, il social network che ha lanciato Chiara Ferragni e Huda Kattan

Instagram è un social network lanciato il 6 ottobre 2010 che consente agli utenti di scattare foto, elaborarle con filtri, e condividerle in Rete. Due anni dopo l'azienda è stata comprata per un miliardo di dollari da Facebook. L'idea è di Kevin Systrom e Mike Krieger. Via via sono state sviluppate tutte le versioni per poterla utilizzare con ogni sistema.



Il record della foto che ha ottenuto più cuoricini (oltre 53 milioni) è quello di un uovo: l'immagine è stata pubblicata il 14 gennaio 2019 dall'account @world_record_egg diffusa con il preciso scopo di superare il precedente record di 18 milioni su un post di Kylie Jenner.



Instagram, anche grazie al boom delle stories dal 2016 (foto o video che restano on line per 24 ore, da un'idea di Snapchat) è diventato il social network più usato dagli influencer come Huda Kattan (che ogni mese raggiunge oltre 50 milione di follower), un cui post per promuovere prodotti può costare fino a 18mila dollari, e poi

Cameron Dallas e Jennifer Selter. L'unica italiana nella top ten è Chiara Ferragni al 6° posto, secondo una classifica stilata nel 2018, un cui post può costare fino a 12mila dollari, che vanta tuttavia un engagement di 40 milioni di contatti mensili e, all'ottobre 2019, quasi 18 milioni di follower.

