Eminem celebra 16 anni di sobrietà con un post su Instagram

Martedì 23 Aprile 2024, 12:43

Eminem, rapper americano, ha raggiunto un importante traguardo nel suo percorso di crescita personale. A 51 anni, durante il fine settimana, ha pubblicato su Instagram una foto in cui tiene in mano una medaglia di sobrietà, celebrando così i suoi 16 anni senza alcol e droghe. Il post, che non includeva una didascalia, dimostra il continuo impegno del rapper, il cui vero nome è Marshall Mathers, nella lotta contro le dipendenze. Eminem ha sempre parlato apertamente delle sue battaglie con la dipendenza e del suo percorso di recupero. Stella per Dr. Dre a Hollywood, festa con Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent