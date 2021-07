Marco Berrettini è un tennista italiano classe 1996. Tra i numerosi successi dell'atleta spicca il primato di essere stato l'unico tennista italiano di sesso maschile ad avere raggiunto in singolare almeno gli ottavi di finale in tutti i quattro tornei del Grande Slam, fino in semifinale sia agli US Open del 2019 sia a Wimbledon del 2021. Berrettini è allenato dal coach Vincenzo Santopadre, coadiuvato da Marco Gulisano e Umberto Rianna.

Nato a Roma, il campione ha iniziato a giocare a tennis già all'età di 4 anni, ma accanto alla passione del tennis, quella per lo sport in generale. Berrettini ha origini brasiliane da parte della nonna materna ed è legato sentimentalmente alla tennista Ajla Tomljanovic.