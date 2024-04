Atp Marrakech, Berrettini contro Navone: orario e dove vedere la semifinale dell'azzurro

Matteo Berrettini ha staccato il pass per la semifinale dell'Atp di Marrakech, superando l'amico e connazionale Lorenzo Sonego nei quarti di finale. Una partita vinta in due set 6-3, 7-6. Primo set in totale controllo per Matteo che invece ha sofferto nel secondo set, vincendo al tie break (7-5) dopo essere stato sotto nel punteggio.

Berrettini ha tenuto il servizio, strappandolo al suo avversario già nelle prime battute del match. Atleticamente è sembrato in forma e al termine della gara ha anche raccontato del suo rapporto speciale con Sonego: «Con Sonego ci conosciamo molto bene sin da quando avevamo 10 anni. Oggi era difficile rispondere, la palla volava per il vento. Sono contento di essere tornato in semifinale. Devo ringraziare il torneo di Monte-Carlo per la wild card, ma adesso penso a Marrakech e un match alla volta. L'obiettivo è arrivare in fondo qui. Non giocavo da tanto, tornare in semifinale a livello ATP mi far stare bene».

Berrettini-Navone: orario e dove vederla

Il tennista romano (N°107) torna in una semifinale Atp e sabato sfiderà in semifinale l'argentino Mariano Navone, classe 2001, attualmente N°51 nel ranking Atp. I due non si sono mai affrontati in carriera, sarà quindi una prima volta in una partita dal peso specifico importante. La partita andrà in scena sabato 6 aprile nel campo principale. L'orario è ancora da definire. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

In streaming su NOW e sull'app Sky Go.

Berrettini ha dato buoni segnali sulla terra in vista anche del Masters 1000 di Montecarlo dove sarà tra i quattro italiani a partecipare, insieme a Musetti, Arnaldi e ovviamente Jannik Sinner.