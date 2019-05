Internazionali di Roma, la Sharapova da forfait: ancora problemi alla spalla

La russa Maria Sharapova non giocherà gli Internazionali Bnl d'Italia in programma la Foro Italico a Roma dal 6 al 19 maggio. La 32enne tennista russa, attuale numero 28 del ranking mondiale e tre volte vincitrice a Roma (2011, 2012 e 2015) è ferma da fine gennaio per un infortunio alla spalla destra e non ha ancora recuperato. Al suo posto entra in tabellone la slovacca Viktoria Kuzmova. © RIPRODUZIONE RISERVATA