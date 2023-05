Internazionali Tennis, Sonego vince al debutto. «E' per Berrettini». Sinner e Djokovic si raccontano

Dalla vittoria di Lorenzo Sonego con dedica a Berrettini, alle parole di Jannik Sinner e Novak Djokovic in conferenza stampa, fino alle sconfitte a sorpresa di due dee della racchetta come Pegula e Sabalenka, la seconda giornata a pieno regime degli Internazionali d’Italia hanno regalato emozioni a non finire.

Nole battezza Alcaraz: ‘E’ lui l’uomo da battere’

Novak Djokovic un anno fa vinceva, nel calore del Centrale, il torneo capitolino a cui è molto legato. "E' bellissimo essere a Roma. Il gomito? Sto bene, ho bisogno più tempo di prima per recuperare - racconta Nole in conferenza stampa - Mi mancava questa competizione. Per la mia carriera questo torneo è stato pieno di successi, sarà un bellissimo trampolino per il Roland Garros". Per il serbo è Carlos Alcaraz "l'uomo da battere su questa superficie adesso", visto che sta giocando un grande tennis: "Sarà numero uno al mondo dopo questo torneo e se lo merita. Carlos è uno dei favoriti per il Roland Garros, vediamo però se Nadal parteciperà all'Open di Francia. A proposito di Rafa: la sua assenza nonn cambierebbe nulla nella preparazione di Novak, "ma il mondo del tennis sarebbe influenzato dalla sua assenza, per la storia che ha avuto lì". Nole poi racconta come sia giusto, a volte, "non essere okay": "Come essere umano sarai spesso criticato perché non puoi apparire debole, quindi è un gran senso di liberazione poter piangere e lasciar andare quanto hai dentro. Tutti ci passiamo, a prescindere dal successo e dal ruolo che abbiamo", conclude Djokovic, che poi aggiunge: "Holger Rune vorrebbe cenare con me? Buono a sapersi, è uno dei leader della nuova generazione. Siamo in una posizione diversa, perché io gioco a tennis da 20 anni; se posso condividere qualcosa con i giovani giocatori mi fa piacere".

Sinner: “Qui per vincere più gare possibile”

In attesa di debuttare domani, oggi ha parlato anche Jannik Sinner: il campione di San Candido, protagonista con la FITP del lancio della nuova "Collezione Jannik Sinner x Pigna”, non vede l'ora di sentire il calore del tifo: "“Il pubblico a Roma è una carta da usare quando giochi. Noi italiani dobbiamo essere intelligenti a usare questo plus che abbiamo”. Jannik poi ha detto la sua prima su Djokovic ("Ha un’esperienza unica, sono certo che quest’anno sarà pronto per il Roland Garros, che è il suo obiettivo principale. In allenamento l’ho visto bene, se passa i primi turni sarà di nuovo il favorito") e su Alcaraz: "Lui viene qui con esperienza con tanta energia positiva, vediamo cosa farà. Io in tutti i tornei che gioco mi sento di fare qualche cosa di positivo, speriamo di riuscirci anche qui”. Sinner non vuole paragonarsi ad altri giocatori "perché c’è tanto lavoro da fare e devo ancora vincere tanto", ma in ogni caso lui a Roma viene "per vincere più gare possibile: la pressione c'è ma è positiva, perché la gente mi vuole bene e mi spinge nei momenti di difficoltà”.

Sonego, vittoria con dedica: “E’ per Berrettini”.

Lorenzo Sonego ha festeggiato il suo 38esimo compleanno battendo Jérémy Chardy in due set, 6-2 6-1, ricevendo poi una torta con le candelina sul campo del Centrale, mentre il pubblico lo applaudiva. Al prossimo turno il torinese affronterà Yoshihito Nishioka. “L'ho affrontato una volta, a Montecarlo. E' un giocatore che conosco benissimo, è di grande livello. Si muove bene, un timing a rovescio incredibile. Sarà una partita dura, dovrò giocare un ottimo tennis”. Chiusura con dedica a Berrettini: “Brutto non vedere Matteo qua, so quanto ci tenga essendo romano e come vive questo torneo. Non lo vorrei più vedere fermo per infortunio. E’ uno dei miei più grandi amici, e mancherà al pubblico. Spero che il prossimo anno possa giocare questo torneo e fare un bel risultato".

Cecchinato avanti, affronterà Agut

Sul Pietrangeli esulta Marco Cecchinato, che in due set (di cui l'ultimo combattutissimo) supera 6-3 7-5 MacKenzie McDonald: il suo prossimo avversario al terzo turno sarà Roberto Batista Agust. Male invece il mancino di Latina, Giulio Zeppieri, che sempre al Pietrangeli cede 6-7 6-4 0-6 contro il tedesco Daniel Altmaier; ko anche Luca Nardi, rimontato dal belga David Goffin (6-3 4-6 2-6). Sconfitto infine Francesco Passaro: l'umbro si fa rimontare dall’iberico Albert Ramos Vinolas (6-4 1-6 4-6), che incontrerà quindi Alcaraz al terzo turno. Nelle donne, Elisabetta Cocciaretto vede il suo cammino al Foro interrompersi per mano di Anastasia Potapova (6-4 6-4). Ora la russa affronterà la connazionale Veronika Kudermetova al terzo turno. Tra le straniere, spicca la doppia sconfitta di due campionesse: Jessica Pegula, numero 3 nel ranking WTA, è stata eliminata dalla connazionale Taylor Townsend in tre set, mentre la numero 2 al mondo Aryna Sabalenka si inchina a Sofia Kenin in appena due parziali (7-6 6-2).