Internazionali Tennis, il programma di lunedì 15 maggio: partite e orari

Torna in campo Alcaraz, e lo fa nella tarda mattinata di lunedì. Poi in serata Sonego sfida Tsitsipas. Ma c'è pure Cecchinato, così come Medvedev e Musetti. Insomma, ci sono quasi tutti i migliori. Gli Internazionali di Roma entrano nella settimana finale, quella che darà il titolo. E al momento i big hanno fatto il proprio. Ma in questi giorni qualcuno, per forza di cose, dovrà salutare la compagnia. E vedremo chi avrà questo "onore". Intanto ecco il programma completo di domani, lunedì 15 maggio.

CAMPO CENTRALE

Non prima delle 13,00: Marozsan-Alcaraz

Non prima delle 19,00: Tsitsipas-Sonego

GRAND STAND ARENA

Ore 11,00: Cecchinato-Hanfmann

A seguire: Zapata-Miralles-Medvedev

A seguire: Musetti-Tiafoe

PIETRANGELI

Non prima delle 13-Rublev-Davidovich

CAMPO 12

Ore 11,00: Coric-Carballese

Il campo 1 e il campo 2, domani, saranno dedicati ai doppi.