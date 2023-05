Internazionali Tennis, il programma di sabato 13 maggio: partite e orari. Debutto per Alcaraz

Il debutto di Alcaraz in primis. Ma anche Sonego in campo, così come Musetti. Gli Internazionali di Tennis di Roma entrano davvero nel vivo. E quella di sabato è sicuramente una giornata frizzante, una di quelle che possono davvero dare la svolta al torneo. Gioca anche il greco Tsitsipas per dire, oltre a Medvedev e Rublev. Insomma, è il tempo davvero dei migliori al Foro Italico. Ma andiamo a scoprire, nel dettaglio, tutte quelle che sono le sfide di domani, sabato 13 maggio.

CAMPO CENTRALE

Non prima delle 13,00: Ramos-Alcaraz

A seguire: Sonego-Nishioka

Non prima delle 20,30: Musetti-Arnaldi

GRAND STAND ARENA

Ore 11,00: Tsitsipas-Borges

Non prima delle 19,00: Bautista-Cecchinato

PIETRANGELI

Ore 11,00: Rublev-Molcan

A seguire: Ruusuvuori-Medvedev

A seguire: Goffin-Zverev

CAMPO 12

Ore 11,00: Hurcacz-Wolf

A seguire: Altmaier-Tiafoe

A seguire: Hanfmann-Fritz

CAMPO 1

Ore 11,00: Coric-Monteiro

A seguire: Pella-Davidovich

CAMPO 2

Ore 11,00: Carballes Baena-Evans

A seguire: Lehecka-Marozsan

CAMPO 3

Non prima delle 13,00: Zapata-Kubler