Internazionali Tennis, il programma di domenica 14 maggio: partite e orari

Un'altra giornata importante al Foro Italico, quella di domani, domenica 14 maggio. Oggi, in campo, si sono visti tutti i big. Ed è iniziato quello che è il vero e proprio spettacolo. Ma non c'è tempo né per riposare e nemmeno per rilassarsi.

CAMPO CENTRALE

Non prima delle 13,00: Ramos-Alcaraz

A seguire: Sonego-Nishioka

Non prima delle 20,30: Musetti-Arnaldi

GRAND STAND ARENA

Ore 11,00: Tsitsipas-Borges

Non prima delle 19,00: Bautista-Cecchinato

PIETRANGELI



Ore 11,00: Rublev-Molcan

A seguire: Ruusuvuori-Medvedev

A seguire: Goffin-Zverev

CAMPO 12

Ore 11,00: Hurcacz-Wolf

A seguire: Altmaier-Tiafoe

A seguire: Hanfmann-Fritz

CAMPO 1

Ore 11,00: Coric-Monteiro

A seguire: Pella-Davidovich

CAMPO 2

Ore 11,00: Carballes Baena-Evans

A seguire: Lehecka-Marozsan

CAMPO 3

Non prima delle 13,00: Zapata-Kubler